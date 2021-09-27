Абакан, 27 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 117 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в правительстве региона.

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54 новых случая COVID-19 выявили в Абакане, 15 — в Саяногорске, десять — в Черногорске, остальные — в районах республики, а также в Сорске и Абазе.

Всего с начала 2021 года в Хакасии выявлено 20 893 носителя коронавируса.

Напомним, 26 сентября в Хакасии выявили 118 носителей коронавируса, выздоровели 50 человек.