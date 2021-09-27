Благовещенск, 27 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Амурской области растёт уровень заболеваемости коронавирусом. С 20 по 27 сентября заразились 829 жителей региона, на 1,5% больше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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В основном COVID-19 болеют амурчане, которые не делали прививку. Из числа вакцинированных заразились 3,4%. Треть жителей Амурской области болеют коронавирусом с осложнениями в виде пневмонии. 18% заразившихся — люди старше 65 лет, 13% — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева назвала очень тревожной тенденцией то, что дети болеют коронавирусом.