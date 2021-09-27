Пермь, 27 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Пермском крае в I полугодии 2021 года подешевел полис ОСАГО. Его средняя стоимость снизилась на 4% — до 4,7 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

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В январе-июне 2021 года пермяки оформили почти 343 тыс. полисов ОСАГО. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем страховых премий вырос на 3,5% и составил более 1,6 млрд рублей.

Объем выплат по полису обязательного страхования автогражданской ответственности в первом полугодии по сравнению с аналогичном периодом 2020 года вырос незначительно — на чуть более 1%. Жители региона получили от страховщиков страховых возмещений на 897 млн рублей.