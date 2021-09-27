Якутск, 27 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Якутии на угольном причале города Ленск утонул автокран. В реку Лена он въехал потому, что отказали тормоза, написал телеграм-канал «Ленск на Телеге».

Publicdomainpictures.net Автокран

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«Кран утонул на угольном. И водитель тоже утонул», — комментирует автор видео, опубликованного в телеграм-канале.

Автокран двигался с горы и въехал в Лену с разгона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии спасатели помогли автомобилистке, иномарка которой слегка ушла под лёд недалеко от Нюрбы.