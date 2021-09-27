Оренбург, 27 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Между Уфой и Оренбургом 27 сентября запускают рельсовый автобус РА-3 «Орлан».

Https://company.rzd.ru Рельсовый автобус РА-3

Ранее запуск скоростного современного транспорта анонсировали глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Утром «Орлан» отправляется из Уфы, днем прибывает в Оренбург. Обратно рельсовый автобус будет курсировать после обеда, доставляя пассажиров в столицу Башкирии по вечерам. Время в пути составит шесть часов.

Стоит отметить, сообщение по железной дороге между Оренбургом и Уфой не действовало почти 11 лет. Летом 2021 года состоялась тестовая поездка рельсового автобуса.