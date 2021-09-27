Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 58 685, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 75 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 33 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 50 187 жителей. По состоянию на 27 сентября, число контактных лиц в регионе составило 3089 человек.