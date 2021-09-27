Вашингтон, 27 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Ураган четвёртой категории, получивший имя собственное «Сэм», достиг пика своей интенсивности в Атлантическом океане. Об этом 27 сентября сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

В настоящее время скорость ветра в эпицентре урагана составляет более 63 м/сек. «Сэм» находится в Карибском море на расстоянии около 1 365 км к юго-востоку от северной части Подветренных островов и движется на северо-запад со скоростью около 11 км/час.

Метеорологи ожидают, что к концу недели скорость движения урагана начнёт возрастать. Ураган «Сэм» сформировался в Атлантике 22 сентября и стал 18-м ураганом в сезоне 2021 года, получившим имя собственное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Сэм» достиг четвёртой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.