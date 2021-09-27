Владивосток, 27 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Владивосток 1 октября присоединится к эколого-патриотической акции «Лес Победы» — горожане намерены высадить около 300 саженцев катальпы и 70 саженцев вишни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Приморья.

Андрей Репин ИА REGNUM Будущий «Лес Победы»

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Вишню высадят в районе Аллеи ветеранов на улице Анны Щетининой, а катальпу (род растений семейства Бигнониевые» в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Организаторами акции выступает Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» при поддержке администрации Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, на набережной Хабаровска в рамках всероссийского проекта «Лес Победы» активисты высадили именные деревья в честь 30 героев-дальневосточников, погибших в годы Великой Отечественной войне.