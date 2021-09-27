Новосибирск, 27 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Житель города Омска предстанет перед судом за контрабанду орденов и медалей. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Омич обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей). Новосибирский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, мужчина приобрёл в России 77 орденов и медалей, а также орденские книжки и удостоверения к медалям. У него имелись ордена Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной Войны I и II степеней, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «20 лет безупречной службы I степени».

Стоимость указанных культурных ценностей составила более 1 млн рублей. Обвиняемый пытался вывезти их в Китай через терминал международных воздушных линий новосибирского аэропорта «Толмачёво». Сотрудники правоохранительных органов пресекли его действия.

Уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области.

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