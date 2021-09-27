Хабаровск, 27 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной крушения Ан-26 в Хабаровском крае стала ошибка пилотирования — экипаж мог не учесть особенности рельефа либо неверно произвести расчеты.

Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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«Первые данные показали несоответствие фактических действий летного экипажа заявленным при выполнении маневра разворота. Действия, скорее всего, носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости: маневр, очевидно ошибочно, выполнялся в противоположенную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Предполагается, что из-за сложного рельефа местности неверно выбранное направление маневра в низкой облачности при низкой видимости на высоте менее 600 метров (при необходимых для фактического выполнения такого маневра почти 2 тыс. метров) в гористой местности привело к столкновению самолета со склоном горы.

Всё случилось быстро — у экипажа не было шансов избежать столкновения.

«После выхода из облачности в маневре на низкой высоте расстояние до сопки было слишком незначительным, а скорость слишком высокой, чтобы можно было предпринять меры к предотвращению столкновения: выполнить разворот или изменить эшелон», — сказал он.

При этом экипаж не докладывал о неполадках. Расшифровка средств объективного контроля также пока не выявила отказов или неполадок в работе органов управления или систем самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 27 сентября завершились работы на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике.

Погибли шесть человек, находившиеся на борту.