Владивосток, 27 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Крупный строительный тендер во Владивостоке признан несостоявшимся. На контракт с начальной ценой более 3,2 млрд рублей, по которому нужно было спроектировать и построить группу жилых высоток, не было ни одного претендента, передаёт ИА REGNUM.

Из документации к тендеру

В рамках объявленного корпорацией развития жилищного строительства тендера планировалось выбрать исполнителя на крупный проект. За счёт собственных средств корпорация, учрежденная властями Приморского края в 2016 году, планировала оплатить работы по проектированию и возведение трёх многоквартирных домов по 25 этажей каждый. Общая ёмкость проекта составляет 650 квартир, из которых большая часть — однокомнатные.

Напомним, под проект определен участок на улице 2-я Поселковая, 1А общей площадью 24 588 кв. м. Помимо жилья, предполагается подземная автостоянка. Завершить работы победитель должен был до 31 марта 2024 года.