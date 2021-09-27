Балахтинский район, Красноярский край, 27 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В посёлке Приморск Балахтинского района Красноярского края в Красноярское водохранилище выпустили 5 млн мальков пеляди. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Правительство Забайкальского края Мальки пеляди

По данным министерства, мальков вырастили рыбоводческие предприятия для поддержания поголовья этого вида в Енисее.

Максимум через пять лет этот выпуск даст первое потомство. Специалисты тщательно исследуют места для выпуска мальков. Учитываются биологические, кормовые и экологические характеристики водного объекта.

Напомним, с 2008 года в Енисей выпущено более 3 млн мальков осетровых.

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