Майминский район, Алтай, 27 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, новые носители зарегистрированы лишь в трёх муниципалитетах.

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Так, лидером по приросту стал Майминский район, где подтверждено 10 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у семи жителей Горно-Алтайска и пяти жителей Усть-Канского района. Таким образом, общее число выявленных случаев за время пандемии достигло 21 485.

«За сутки выздоровели 10 пациентов. По данным на 27 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 377 человек», — отметили в оперштабе.