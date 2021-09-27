Данбери, США, 27 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Российского лётчика Константина Ярошенко посетили дипломаты РФ с консульским визитом в тюрьме города Данбери в американском штате Коннектикут. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Facebook.

pikabu.ru Тюрьма

Старшие дипломаты посольства заверили российского лётчика, что будут продолжать добиваться соблюдения его прав и законных интересов американской стороной. Исходя из того, что ответственность за жизнь и здоровье российских граждан, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях полностью лежит на стороне США, российские дипломаты призвали местные власти обеспечить доступ к необходимой медицинской помощи для российских граждан.

Отмечается, что Ярошенко неоднократно сталкивался в тюрьме с безосновательными отказами ему в квалифицированной медпомощи.

Напомним, российский лётчик Ярошенко был приговорён в США в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США. Американские власти обвинили российского гражданина в подготовке к переброске крупной партии наркотических средств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отбывающему наказание в американской тюрьме российскому лётчику Ярошенко было назначено лечение.