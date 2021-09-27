Якутск, 27 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Якутии сложная обстановка по коронавирусу увеличила нагрузку на систему здравоохранения и привела к необходимости увеличить число мест в ковидных госпиталях. Об этом заявила 27 сентября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

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«Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является напряжённой. Та нагрузка, которая сегодня ложится на учреждения здравоохранения в связи с достаточно высоким уровнем фиксации как заболевших по данным региональным управления Роспотребнадзора, так и имеющих признаки ОРВИ и гриппа, приводит нас к необходимости совершения ряда организационных мероприятий. Прежде всего по настоянию Роспотребнадзора по Якутии в ряде муниципальных образований муниципальными штабами были объявлены карантины как по коронавирусу, так и по гриппу», — отмети ла Ольга Балабкина.

За сутки в Якутии выявлен 191 случай COVID-19, в том числе в Якутске — 116 заболевших. В регионе увеличивают количество колл-центров для коронавирусных больных и создаются условия для госпитализации пациентов. В Якутске количество коек увеличено на 60, также расширены ковидные госпитали в Мегино-кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Якутске все учреждения начального и среднего образования перешли на дистанционный формат обучения. Ограничения продлятся до 8 октября.