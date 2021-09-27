Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В сеть выложили новую фотографию со съёмок фильма ужасов «Хэллоуин убивает», на которой запечатлены актёры, снявшиеся в предыдущих фильмах франшизы. Об этом 26 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Хэллоуин». реж Дэвид Гордон Грин. 2018. США Не убежать

Актриса Джейми Ли Кёртис обратила внимание, что на снимке присутствуют актрисы, которых зрители могли видеть в роли медсестёр в оригинальной картине «Хэллоуин» 1978 года, а также в ремейке, вышедшем на экраны в 2018 году. Например, на фото запечатлена Нэнси Стивенс, сыгравшая медсестру Мэрион Чемберс в фильмах «Хэллоуин», «Хэллоуин 2» и «Хэллоуин: 20 лет спустя».

Кроме того, в «Хэллоуин убивает» снимается Кайл Ричардс, исполнившая в оригинальной картине «Хэллоуин» роль девочки Линдси Уоллес. В проекте также участвуют Кармела МакНил (медсестра Ванесса) и Майкл Смоллвуд (медбрат Маркус) из «Хэллоуина» 2018 года.

https://www.instagram.com/p/CUPqbd7lliC/

Напомним, премьера фильма «Хэллоуин убивает» состоится в России 21 октября 2021 года. Снимает картину режиссёр Дэвид Гордон Грин.