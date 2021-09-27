Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Бурятии за первые шесть месяцев 2021 года розничная продажа алкогольных напитков снизилась на 17%. Такие данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь)

В некоторых муниципалитетах продажи сократились на 22%.

Впрочем, чиновники опасаются, что это может повлиять на увеличение нелегального оборота спиртного. В связи с этим глава ведомства Антон Виноградов призвал правоохранителей усилить работу в этом направлении.

«Отмечу, что в 2021 году минпромторгом Бурятии проведено более 400 контрольно-надзорных мероприятий», — отметил министр.

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