Ульяновск, 27 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Компания из Свердловской области вышла в суд с иском о банкротстве в отношении Государственного научно-исследовательского института атомных реакторов, расположенного в Ульяновской области. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

В суд подало общество из Екатеринбурга «Управляющая компания «Уралэнергострой». Ответчиком указано общество «Государственный научный центр — научно-исследовательский институт атомных реакторов» (город Димитровград Ульяновской области).

Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав исковые требования в размере 794 692 468 рублей 61 копейку.

Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области 23 сентября, детали иска неизвестны. Дело пока не принято в производство.