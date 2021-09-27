Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев от COVID-19 в Бурятии продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пациенты, как отмечается, страдали тяжёлой сопутствующей патологией. Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 1837 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 27 сентября, в стационарах региона лечатся 478 больных, у 396 из которых также выявлена внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится ещё почти 1,2 тыс. человек.