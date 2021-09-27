Пенза, 27 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 22 ковид-пациента. Всего в регионе по состоянию на 27 сентября зарегистрирован 2641 летальный исход от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшую неделю (20 — 26 сентября) умерли 139 пензенцев. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 октября включительно продлили режим повышенной готовности.

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