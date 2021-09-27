Хабаровск, 27 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Хабаровске себестоимость перевозки одного пассажира муниципальным транспортом составляет чуть более 41 рубля, а установленная цена проезда — 28 рублей. Руководство предприятия обратилось в комитет по ценам и тарифам по вопросу пересмотра стоимости билетов в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По представленным расчётам перевозчика по сравнению с 2020 годом, рост цен составил: на дизельное топливо и бензин — 6,5%, на электроэнергию — 3,5%, смазочные материалы подорожали на 11%, запасные части — на 30%, металлопрокатная продукция (подшипники, шестигранники, лист) — на 58,5%, шины выросли в цене на 20,3%.

Какой в итоге будет стоимость проезда — пока не известно. Расчетные и обосновывающие материалы перевозчика проходят экономическую экспертизу. До этого цены поднимали в сентябре 2019 года и ноябре 2020 года.

«Изменения, если они произойдут, коснутся только муниципального общественного транспорта — трамваев, троллейбусов, а также автобусов следующих маршрутов: №1С, №1Л, №29П», — добавили в мэрии Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае всем школьникам из многодетных семей будут оплачивать проезд в общественном транспорте — родителям необходимо оформить транспортную карту либо бесконтактную банковскую карту «МИР».