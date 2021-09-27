Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Бурятии по данным на 1 сентября 2021 года суммарная задолженность по зарплате составила 20,7 млн рублей, что на 20,1% ниже показателей 1 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

За месяц долги перед работниками погасило Главное военно-строительное управление №14 в Улан-Удэ, частично уменьшилась задолженность в авиакомпании «Бурятии авиалинии». Ситуация не изменилась в Транспортной строительной компании.

«В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 65,0% приходилось на строительство, 35,0% — на транспорт. Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2020 году и ранее составила 20 712 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма задолженности», — добавили в службе статистики.

Всего своих заработанных денег к 1 сентября не получили 539 человек, 480 из которых работали в сфере строительства, 59 — на транспорте.