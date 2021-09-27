Ульяновск, 27 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Это следует из данных управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, 26 сентября в регионе официально выявлено 312 носителей коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 310 случаев инфицирования. От 300 носителей SARS-CoV-2 и выше стало выявляться в Ульяновской области с 17 сентября.

Всего с начала пандемии в регионе провели 1 221 321 лабораторное исследование, под наблюдением находятся 14 372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Ульяновской области начинается тематическая неделя национального проекта «Демография». Мероприятия пройдут как в очном, так и виртуальном формате.