Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» вновь занял первое место в рейтинге кинопроката США. Об этом 26 сентября сообщил портал Cinema Blend.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

Картина собрала в четвёртые выходные показов ещё $13,28 млн, таким образом, её общая сумма сборов на домашнем кинорынке составила $196,45 млн. Вторую и третью позиции заняли драматический мюзикл «Дорогой Эван Хансен» ($7,5 млн) и фильм «Главный герой» ($4,12 млн; общая сумма сборов — $114,13 млн). Четвёртое и пятое места рейтинга достались хоррору «Кэндимен» ($2,51 млн; $56, 84 млн) и драматическому вестерну «Мужские слёзы» ($2,11 млн; $8,34 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фантастический фильм «Дюна» Дени Вильнёва собрал в прокате за пределами США уже $76,5 млн. Эксперты отметили, что по текущим показателям сборов на зарубежных рынках картина обходит такие ленты, как «Довод», «Чёрная Вдова» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».