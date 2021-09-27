Красноярск, 27 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Прививочная кампания против гриппа продолжается в Красноярском крае. Как сообщил 27 сентября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, на сегодняшний день уже привито более 250 тысяч человек.

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

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Горяев подчеркнул, что в период заболеваемости ОРВИ при отсутствии в классе или школе более 20% учеников такой класс или школу могут перевести на дистанционный режим. Основанием для введения дистанта в конкретном классе является каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Обращаю внимание, что в настоящее время оснований для перехода на дистанционное обучение — ни в городе Красноярске, ни в других населенных пунктах, ни в целом в крае — нет», — пишет Горяев в своём телеграм-канале.

Он призвал образовательные учреждения «строго соблюдаться все мероприятия по профилактике заболеваний ОРВИ и COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отмечено превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ среди детей 7−14 лет.

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