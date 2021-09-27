Чебоксары, 27 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В столице Чувашии к сентябрю 2022 года должна быть представлена проектная документация со сметой для капитального ремонта Калининского моста. Цена контракта составила 8,8 млн рублей, уменьшившись по итогам торгов на 1,4 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении договора опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Конкурс проводило МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». В Чебоксарах проведут проектно-изыскательские работы для капитального ремонта Калининского моста.

Начальная цена контракта составляла 10 248 233 рублей. Источник финансирования — республиканский и муниципальные бюджеты.

По итогам аукциона цена снижена на 1 448 233 рублей — до 8 800 000 рублей. Проектные работы выполнит компания «СтройДорКомплект» из Казани. Разработанную документацию исполнитель обязан представить к 5 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, данная казанская компания также победила в ещё двух аукционах в Чебоксарах: она разработает проектную документацию для ремонта путепровода по проспекту Мира и Октябрьского моста, цена контрактов — 10 млн рублей.

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