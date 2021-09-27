Горно-Алтайск, , 06:23 — REGNUM Выборы депутатов Государственной думы РФ в Республике Алтай прошли без нарушений. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин на встрече с общественниками и наблюдателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Центр видеонаблюдения за выборами в Республике Алтай Правительство Республики Алтай

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«На всех участках в круглосуточном режиме работали видеокамеры, за ходом выборов следили более тысячи наблюдателей от всех партий, а также общественники. На всех этапах голосования, в том числе при подсчете голосов, нарушений не зафиксировано, все проходило прозрачно и легитимно», — отметил он.

Глава также выразил уверенность, что избранные депутаты приложат все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике на выборах победу одержала партия «Единая Россия», набравшая более 38% голосов. На втором месте расположилась КПРФ, за которую проголосовали свыше 30% избирателей.

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