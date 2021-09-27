Берлин, 27 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Победу на парламентских выборах в ФРГ одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные 27 сентября федеральной избирательной комиссией.

Бундестаг. Германия

СДПГ получила 25,7% голосов избирателей, на втором месте блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который проголосовали 24,1% избирателей. Замыкает тройку лидеров партия «Зелёные» с 14,8% голосов.

Всего в бундестаг 20-го созыва прошли шесть политических объединений. Кроме СДПГ, ХДС/ХСС и «Зелёных» это Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов, «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3% и Левая партия с 4,9%. Левая партия впервые с 2002 года не проходит в бундестаг по партийным спискам. Однако она получит фракцию в бундестаге благодаря тому, что получила три прямых мандата по избирательным округам.

Выборы в бундестаг состоялись в Германии 26 сентября. Главным претендентом на пост канцлера стал Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, который одержал победу в одномандатном округе, опередив по количеству голосов кандидата от партии «Зелёных» Анналену Бербок.