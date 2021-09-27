Владивосток, 27 сентября 2021, 06:20 — REGNUM Избирком Приморья рассмотрел вопросы о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты Законодательного собрания края.
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«В итоге получилось, что от депутатства отказался Олег Кожемяко («Единая Россия») — мандат переходит Юлии Пак.
Мандат Владимира Жириновского (ЛДПР), возглавлявшего список на выборах в ЗС ПК, перешёл Андрею Андрейченко.
В «Партии пенсионеров» Раиса Мороз передала депутатство Вячеславу Байделюку», — пишет телеграм-канал «Право руля».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к «действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым».