Владивосток, 27 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Избирком Приморья рассмотрел вопросы о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты Законодательного собрания края.

Zspk.gov.ru Законодательное собрание Приморского края

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«В итоге получилось, что от депутатства отказался Олег Кожемяко («Единая Россия») — мандат переходит Юлии Пак.

Мандат Владимира Жириновского (ЛДПР), возглавлявшего список на выборах в ЗС ПК, перешёл Андрею Андрейченко.

В «Партии пенсионеров» Раиса Мороз передала депутатство Вячеславу Байделюку», — пишет телеграм-канал «Право руля».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к «действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым».