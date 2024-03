Вашингтон, 27 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Авторы программы RPCS3, которая эмулирует работу консоли PlayStation 3, выпустили её новую версию. Об этом 26 сентября сообщил портал DSOGaming.

Farley Santos PlayStation

В эмулятор включили новый, включенный по умолчанию, параметр Precise ZCULL, который решает проблемы Dante's Inferno, Demon's Souls, The Darkness, а также второй и третьей части Killzone. Программа также лучше стала работать с такими играми, как God of War 3, God of War Ascension, inFamous 2 и другими. С полным описанием изменений желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что энтузиастам удалось заставить работать эмулятор PlayStation 1 DuckStation на консолях Xbox Series X/S. Они отметили, что с его помощью и с использованием инструментов новых консолей Microsoft смогли запустить игры в 4K-разрешении и с 60 кадрами в секунду.