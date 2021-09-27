Кызыл, 27 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе — 15 и 12 новых носителей соответственно.

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«Из 54 заболевших мужчин — 21, женщин — 33. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 1», — добавили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев заражения с начала года достигло 11 724.

В стационарах региона в настоящее время лечится 281 пациент с COVID-19, в том числе 18 детей и столько же беременных женщин. К аппаратам ИВЛ подключены 17 больных. Занятость коечного фонда, по состоянию на 27 сентября, составила 82,6%.