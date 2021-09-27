Якутск, 27 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Представители 45 стран собрались в Якутске на Северном форуме. Цель мероприятия — обсудить адаптацию экономики к изменению климата и таянию вечной мерзлоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Ожидается проведение порядка 70 мероприятий с участием около 400 спикеров из 45 стран. Форум проходит в рамках российского председательства в Арктическом совете. Главной темой является ответственное управление для устойчивой Арктики. Мы хотим, чтобы после обсуждения появились конкретные международные проекты, группы единомышленников и конкретные рекомендации для северных регионов», — рассказал исполнительный директор Северного форума Владимир Васильев.

Форум открылся в День государственности Якутии, который празднуют в республике 27 сентября. Мерзлоту и климат планируется обсуждать на 70 мероприятиях, в числе которых панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары, научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 сентября отмечают 31 год со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики.