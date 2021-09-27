В Якутии проходит форум, посвящённый изменению климата и таянию мерзлоты
Якутск, 27 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Представители 45 стран собрались в Якутске на Северном форуме. Цель мероприятия — обсудить адаптацию экономики к изменению климата и таянию вечной мерзлоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»
Читайте также: Якутия празднует День государственности республики
Форум открылся в День государственности Якутии, который празднуют в республике 27 сентября. Мерзлоту и климат планируется обсуждать на 70 мероприятиях, в числе которых панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары, научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 сентября отмечают 31 год со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики.