Чебоксары, 27 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Чувашии с 5 октября будет отменён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Данное решение принято «в связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории Чувашской Республики». Особый противопожарный режим, который действовал с 25 апреля, отменяется с 5 октября.

Аналогичное решение рекомендовано принято органам местного самоуправления.

Напомним, что в условиях особого противопожарного режима запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на участках возле лесов. Предусмотрен и ряд других ограничений, а штрафные санкции за нарушения увеличиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года самый крупный лесной пожар произошёл в заповеднике «Присурский», по факту которого завели уголовное дело. Огнём было охвачено 11,5 гектара, ущерб правоохранителями оценивается в 13 млн рублей.

Подробнее:По факту лесного пожара в чувашском заповеднике завели уголовное дело