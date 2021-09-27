Нью-Дели, 27 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. По крайней мере один человек погиб, ещё несколько числятся пропавшими без вести после удара мощного циклона «Гулаб» по восточному побережью Индии. Об этом 27 сентября сообщает издание The Times of India.

Mariamichelle Ураган

Стихия ударила по побережью восточных штатов Одиша и Андхра-Прадеш в 20 км севернее города Калингапатнам в штате Андхра-Прадеш. Власти успели до прихода циклона эвакуировать из этих районов около 100 тыс. жителей.

Циклон «Гулаб» в настоящее время движется вдоль восточного побережья Индии на северо-запад. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 26,5 м/сек. Циклон несёт с собой проливные дожди, которые могут стать причиной наводнений и оползней. Удар циклона готовятся принять в штатах Одиша, Андхра-Прадеш и Телангана.

Глава национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараян Прадхан заявил журналистам, что в пострадавших от удара циклона «Гулаб» районах развёрнуты 18 спасательных групп. В районе стихийного бедствия отменены все железнодорожные перевозки, жителей просят воздержаться от поездок на автомобилях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сформировавшийся в Атлантике ураган «Сэм» усилился до четвёртой категории из пяти возможных.