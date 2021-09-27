Чебоксары, 27 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах выясняют обстоятельства происшествия на улице Эльгера, где подожгли офисное здание. У подозреваемого в преступлении изъяли зажигалки и биту, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

45-летнего ранее судимого чебоксарца подозревают в поджоге здания по улице Эльгера, совершённом 26 сентября около 03:00 часов.

«Из разбитого окна на первом этаже, где располагаются офисные помещения, валил дым», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленника, который убегал от здания, задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, изъяв у него банку с остатками жидкости, две зажигалки и биту. Содержимое банки отправлено на экспертизу.

Возгорание ликвидировали спасатели. В настоящее время устанавливается размер ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего 26 сентября в Чувашии произошло три техногенных пожара, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГКЧС республики на 23 сентября, в регионе зарегистрировано 1223 пожара, жертвами стихии стали 64 человека, ещё 52 получили травмы. Материальный ущерб превысил 22 млн рублей.