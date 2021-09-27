Находка, Приморский край, 27 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморью 27 сентября от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины, которые 25 сентября отправились в поход и до настоящего времени их местоположение неизвестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Туристы

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На место предполагаемого маршрута туристок отправили группу спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда совместно с полицией.

«К поискам привлечено восемь человек и три единицы техники», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая группа в составе трёх взрослых и ребёнка, ранее не вышедшая на связь при сплаве по реке Горин в Хабаровском крае, найдена живой.