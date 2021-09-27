Улан-Удэ, 27 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Бурятии бывшего лидера регионального отделения «Единой России», экс-зампреда парламента республики Баира Жамбалова лишили депутатского мандата. Ранее суд признал его виновным в совершении смертельного ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hural-rb.ru Баир Жамбалов

За исключение депутата из заксобрания проголосовало 50 уже бывших коллег Жамбалова. Голосов «против» не оказалось.

Напомним, в январе 2020 года политик, возвращаясь с рыбалки, на скорости 104 км/час сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся, оставив её умирать на дороге. В мае 2021 года Прибайкальский районный суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Адвокаты осужденного попытались обжаловать это решение, однако 21 сентября апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.