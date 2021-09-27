Кемерово, 27 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. В Кемерове утром сегодня, 27 сентября, несколько самолётов не смогли покинуть аэропорт. Были задержаны рейсы до Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Алексей Шулик В аэропорту Кемерово

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«В справочной аэропорта столицы Кузбасса пояснили, что задержки связаны с погодными условиями — туманом», — пишет сайт А42.RU.

Уточняется, чо самолёт до Симферополя должен был вылететь в 6:55, но расчётное время вылета изменили на 11:40. Один рейс до Москвы должен был отправиться в 7:35, но теперь вылетит в 10:10, второй рейс вместо 7:55 будет отправлен в 9:20, а третий — в 9:50 вместо 8:10. Задерживается самолёт и до Санкт-Петербурга — расчётное время вылета 12:30 вместо 8:20 (время местное).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что непогода накрыла Кузбасс.