Якутск, 27 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В столице Якутии все учреждения начального и среднего образования перешли на дистанционный формат обучения. Ограничения продлятся до 8 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

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«Решение принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями на основании письма Главного государственного санитарного врача Якутии от 24 сентября», — пояснили в горадминистрации.

Эпидпорог в Якутске превышен в 2,6 раза, количество заболевших за неделю выросло на 12,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, из 195 случаев COVID-19, выявленных в Якутии за сутки 23 сентября, 19% заболевших — люди старше 60 лет и 21% — дети. Такие данные озвучила министр здравоохранения республики Елена Борисова.