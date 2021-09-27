Москва, 27 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Сразу пять исков в один день подало Минобороны России к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Общая сумма претензий по заявлениям, поступившим в арбитраж Москвы, превышает 2,78 млрд рублей. Три дела приняты к производству, два пока нет, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

Исковые заявления были поданы 21 сентября 2021 года. Самые крупные претензии составляют 1 157 820 475,47 рубля. Заседание по делу состоится 14 октября 2021 года.

Претензии на сумму 499 003 994,44 рубля рассмотрят 29 ноября, на сумму 293 949 284,32 рубля — 1 ноября 2021 года. Помимо этого, пока не приняты к производству заявления на 602 649 642,27 рубля и 227 239 308,97 рубля.

Напомним, министерство также в конце сентября 2021 года обратилось с претензиями на сумму свыше 13 млн рублей к концерну «Алмаз — Антей».