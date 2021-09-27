Чебоксары, 27 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Чувашии после пандемийного 2020 года объём промышленного производства возрос на 1,2%, наибольший рост произошёл в металлургическом производстве — на 57,2%. Такие предварительные данные по итогам восьми месяцев приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По сведениям ведомства, в январе — августе 2021 года объём промышленного производства в республике по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 1,2%. В том числе объём добычи полезных ископаемых возрос на 14,5%, в обрабатывающих производствах рост составил 1%, в водоснабжении и утилизации отходов — 14,3%. В электроэнергетике показатели сохранились на уровне прошлого года.

За указанный период в структуре обрабатывающих производств спад отмечен в девяти отраслях, которые подпадают под мониторинг Чувашстата. Наибольшее снижение произошло в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (-17,8%), а также химической промышленности (-15,6%).

Рост обеспечили 12 отраслей, наибольший — металлургическое производство (+57,2%). Также значительно увеличился объём производства прочих транспортных и оборудования (+51,3%), производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки (+33,3%).

Отметим, что в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года индекс промышленного производства в Чувашии составил 105,3%, к августу 2020 года — 100,1%.