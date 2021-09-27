Чемальский район, Алтай, 27 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай общее число смертей среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 395. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Подтверждён ещё один летальный случай — скончался 72-летний житель Чемальского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Добавим, что в 348 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Остальные 47 скончались от тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.