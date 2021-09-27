Владивосток, 27 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Приморье эксперты предрекают четвертую волну коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По мнению начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморья Евгении Шутки, чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно привить 80% населения края — 1,2 млн человек.

«Коллективного иммунитета ещё недостаточно, поэтому мы прогнозируем четвертую волну коронавируса. Насколько мы сможем с ней справиться, зависит от нас. Только всеобщая вакцинация позволит победить заболевание», — сказала руководитель.

90% вакцины, которая поступает в Приморье, — это «Спутник-V» и «Спутник Лайт». Они есть практически во всех пунктах вакцинации.

«Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в основном используются для вакцинации на дому, в труднодоступных населенных пунктах, так как не требуют низкотемпературных условий хранения», — добавили в минздраве.

Врач-инфекционист из «красной зоны» краевой клинической больницы №2 Ольга Дадалова отметила, что нужно прививаться от коронавируса так же, как от кори, дифтерии или клещевого энцефалита.

«Если этого не делать, мы не остановим волну этого коварного заболевания», — считает врач.

На 27 сентября в регионе привились от COVID-19 414 783 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 82 880 носителей коронавируса, 76 782 человека выздоровели, скончались 783 пациента.

Полностью завершили вакцинацию 317 811 человек.