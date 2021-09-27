Кемерово, 27 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка исполнения Анжеро-Судженским погрузочно-транспортным управлением трудового законодательства, законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

«Основанием для проведения проверки явились размещённые в средствах массовой информации сведения о нарушениях на предприятии прав работников, обусловленных сокращением штата ряда должностей», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что машинисты организации отказываются работать из-за того, что работодатель не смог обеспечить обязательные требования безопасности для движения поездов.