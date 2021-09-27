Чебоксары, 27 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Шумерле в Чувашии выясняют обстоятельства гибели девочки, которая играла на складированных на улице брёвнах. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срубленные деревья

Трагедия произошла 23 сентября 2021 года около 17:03 часов в городе Шумерле. Следствие полагает, что семилетняя девочка на улице недалеко от своего дома залезла на складированные бревна.

«Брёвна покатились и придавили её. В результате ребёнок получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все детали происшествия, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении чебоксарца, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетней дочери.

Подробнее:Чебоксарца обвинили в надругательстве над дочерью