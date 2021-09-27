Следователи проводят проверку по факту отравления подростков на Сахалине
Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Региональное СУ СКР организовало проверку по факту медикаментозного отравления двух подростков в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Ольга Перегуд ИА Красная Весна
Больница
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Подростки 13 и 15 лет были доставлены в приёмный покой одной из больниц.
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, подростки находятся под наблюдением врачей. В ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера», — пояснили в региональном СУ СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в номере одной из гостиниц обнаружен труп 17-летней девушки. Возбуждено уголовное дело.