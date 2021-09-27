Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил крупный финансовый иск, ответчиком по которому выступает крупнейший стивидор в Большом порту Санкт-Петербурга — АО «Морской порт Санкт-Петербург». Исковое заявление на сумму свыше 26 млн рублей суд пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан компанией Universal Solutions Group LLC и появился в базе 25 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 26 552 312,4 рубля. Детали пока не сообщались.

Финансовые претензии к стивидору есть на сегодня и у компании «Ленаквастрой», иск которой на сумму 631 тыс. рублей рассмотрят 4 октября 2021 года.