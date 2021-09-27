Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края построят центр культурного развития.

Government-nnov.ru «Волонтеры культуры»

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«Определен подрядчик. Идет процедура заключения контракта. Новый центр должен стать культурным форпостом всех северных территорий. Планируется, что на его базе будут проходить масштабные краевые и межрайонные мероприятия, фестивали, выставки, гастроли краевых коллективов», — написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Глава региона добавил, что строительство будет вестись на деньги из федерального и краевого бюджетов. Сдать новый культурный центр должны до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лучегорске Пожарского района 27 сентября откроется центр удэгейской культуры — он призван сохранить историю и традиции коренных народов в Приморье.