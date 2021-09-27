Благовещенск, 27 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Амурская область заключит с Фондом ЖКХ дополнительное соглашение с целью досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. После этого регион подаст заявку на получение средств из федерального бюджета для строительства нового жилья по этой программе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос дома

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Такая договорённость была достигнута во время встречи губернатора Приамурья Василия Орлова с заместителем генерального директора Фонда ЖКХ Тамирланом Аджиевым. На ней в том числе подвели итоги реализации программы расселения из аварийных домов в Амурской области, где с 2013 года обеспечили новым жильём более 15,4 тыс. человек.

«За два с половиной года реализации нацпроекта в Амурской области расселены 33 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,7 тысяч человек (более 797 семей)», — также отметили в правительстве региона.

С 2013 года жители Амурской области были переселены из 271 тыс. кв. м ветхого жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Приамурье получило на переселение из ветхого жилья более полумиллиарда рублей.